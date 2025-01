JD1TV: Irmãos são mortos a tiros e têm corpos jogado em estrada da fronteira

Os irmãos, Emerson Darío Martínez Ocampos e Diego Armando Martínez Ocampos, foram assassinados e abandonados em uma estrada vicinal localizada em Zanja Pytã, cidade paraguaia localizada na fronteira com Ponta Porã. Os corpos foram encontrados durante a manhã desta terça-feira (14).

Conforme as informações policiais, os dois estavam enrolados em cobertores, tendo marcas de disparos na região da cabeça. A suspeita é que eles tenham sido assassinados entre a noite de segunda-feira (13) e a madrugada de hoje.

Equipes da Polícia Nacional da Perícia Técnica estiveram no local, fazendo os levamentos iniciais a respeito do caso, que segue sendo investigado.

Assista a um vídeo da movimentação no local: