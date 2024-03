JD1TV: Jogador morre ao cair e bater a cabeÃ§a durante partida de futebol na Capital

José Luiz de Lima, de 30 anos, morreu depois de cair e bater a cabeça em uma mureta de proteção enquanto jogava futebol com amigos no Campo de Futebol Marambaia, localizado no Bairro Coophavila II, em Campo Grande. A queda aconteceu durante a manhã de domingo (3), mas o jogador teve a morte encefálica decretada nesta terça-feira (5).

Conforme as informações apuradas pelo JD1, José estava disputando uma partida de futebol amador com os amigos, quando acabou sendo empurrado em uma dívida de bola. Por conta do empurrão, ele foi lançado contra a mureta e bateu a cabeça.

Nas imagens gravadas por uma câmera da casa em frente ao campo, é possível ver o momento da queda. Os outros jogadores logo se aglomeram em volta do rapaz, preocupados com a situação. Depois disso, ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, onde ficou internado até as equipes médicas abrirem o protocolo de morte encefálica, na manhã de hoje.

A comunicação entre amigos e familiares está acontecendo através das redes sociais, para facilitar a conversa. Em um áudio, o irmão do rapaz explica para os colegas que Zé, como era chamado, tenha partido.

Assista as imagens:

