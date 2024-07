JD1TV: Lotado de cigarro, carro capota após colisão na BR-060, em Campo Grande

Dois carros capotaram durante as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (24), na BR-060, localizada na saída para Sidrolândia, em Campo Grande. Um dos veículos estava carregado com cigarros contrabandeados.

Conforme as informações divulgadas pelo site Sidrolândia News, os dois veículos acabaram colidindo frontalmente, causando os capotamentos. Devido a dinâmica do acidente, um dos carros ficou no meio da pista, enquanto outro foi parar na vegetação, localizada às margens da rodovia.

Os ocupantes foram socorridos com escoriações leves pelo corpo, sendo encaminhados para unidades básicas de saúde.

Durante a manhã, a rodovia ficou temporariamente interditada, para que as equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizassem os trabalhos de investigação. Confira imagens do local:

