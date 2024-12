JD1TV: Motociclista que atropelou e deixou idosa em estado grave é preso no Tiradentes

Rapaz, de 24 anos, foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (18), por uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar, por pilotar uma motocicleta sem habilitação, atropelar e deixar uma idosa, de 77 anos, em estado grave em Campo Grande. O caso aconteceu no período da tarde, no bairro Tiradentes.

O atropelamento aconteceu na rua Diva Ferreira. Conforme imagens divulgadas pela página 'Passeando em Campo Grande', o motociclista sai de uma rua e vira em alta velocidade, atingindo a idosa que estava em uma calçada. Na sequência, ele foge e não presta socorro.

Durante as diligências, os policiais encontraram o esconderijo dele, uma residência na rua San Martin. Ele confessou que estava conduzindo a motocicleta emprestada por um usuário de drogas e teria ido até uma padaria.

Após o acidente, ele entregou a moto para um homem, de 34 anos, que virou um 'comparsa', pois ele havia escondido o veículo em um terreno baldio, na rua Doutor Osvaldo Arantes Filho. A moto era de outra pessoa e foi contactada pelo Batalhão de Choque, onde a equipe foi informada pela mulher que outros militares haviam conversado com ela sobre a apreensão e a entrega da moto para o advogado.

O comparsa e o motociclista que atropelou a idosa foram conduzidos para a delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo, afastar-se o condutor do veículo do local de acidente, omissão de socorro.

