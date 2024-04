JD1TV: Motorista dá voadora em fiscal da Agetran após tomar multa em Campo Grande

Um fiscal da Agetran (Agência Municipal de Trânsito), de 56 anos, foi agredido com uma voadora após aplicar uma multa na rua 14 de Julho, localizada no Centro de Campo Grande. A confusão aconteceu durante a manhã desta quinta-feira (18).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o agente da Agetran havia multado o condutor, de 35 anos, depois que ele parou em uma canalização de vaga especial. No entanto, saiu andando de perto do veículo e foi seguido pelo autor.

Em determinado momento, o motorista acerta uma voadora no servidor público, que chega a se desestabilizar. A GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada, contendo o homem que a todo momento tentava se desvencilhar das ações de contenção. Ele alegou que a guarda não poderia prendê-lo e que ele era estudante de Direito.

Já na delegacia, o motorista deu mais um show. No local, ele passou a acusar os guardas de abuso de autoridade, pois se recusava a entrar pelos fundos da unidade policial. O homem dizia que deveria entrar pela porta da frente da Depac Cepol.

Por conta da agressão, o servidor público relatou que sofreu uma lesão no joelho e fortes dores nas costa, região da coluna.

O caso foi registrado como lesão corporal e desobediência na delegacia.

Veja um vídeo da agressão:

