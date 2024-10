JD1TV: Mulher entra pelada no prédio onde Lula trabalha no Palácio do Planalto

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher, em aparente surto, aparece andando pelada no Palácio do Planalto, na manhã desta quarta-feira (30). O episódio foi informado pela coluna do Igor Gadelha, no site Metrópoles.

Segundo apurou a coluna, a mulher tirou a roupa logo após passar a guarita do Planalto e, em seguida, tentou entrar no prédio onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalha.

Na gravação, ela aparece circulando pelo saguão, sem roupa, apenas com uma bolsa na mão. Ao redor dela, seguranças e outras pessoas a acompanham, enquanto cinegrafistas e fotógrafos fazem imagens dela.

A mulher, que não teve a identidade divulgada, foi contida por seguranças e encaminhada para atendimento pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital de Base.

Segundo fontes do Planalto, ela aparentava estar com instabilidade mental.

Assista as imagens:

Your browser does not support HTML5 video.

