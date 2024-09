JD1TV: Passageiros de caminhonete são carbonizados após acidente gravíssimo

Duas pessoas morreram durante um grave acidente ocorrido na PA-287, entre os municípios de Redenção e Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará, durante a segunda-feira (2).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site QB News, os vídeos que circulam nas redes sociais mostram o corpo de um homem no meio da rua, enquanto outro homem é carbonizado preso às ferragens de uma caminhonete.

O outro veículo envolvido na colisão, uma carreta, foi parar no meio de uma área de vegetação, localizada às margens da pista, com o motorista vivo. Ainda segundo a narração da pessoa que grava o vídeo, uma terceira pessoa estaria sem vida dentro da caminhonete.

Assista ao vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também