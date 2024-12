JD1TV: Peão é visto 'cavalgando em terras misteriosas' com travesti em Aquidauana

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi flagrado mantendo relações sexuais com uma travesti na Avenida Timóteo Proença, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. O caso aconteceu durante a manhã desta segunda-feira (9).

Conforme as informações divulgadas por um jornalista local, apontam que o homem estava com o short abaixado, usando chapéu boiadeiro, enquanto a travesti se apoiava na árvore e também tinha a parte debaixo abaixada.

Os dois tentaram disfarçar quando foram flagrados, mas não tiveram sucesso.

Conforme o Código Penal Brasileiro, praticar sexo em público é crime. Ele se enquadra no Artigo 233 que se refere à pratica de ato obsceno.

Assista as imagens: