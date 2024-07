JD1TV: Polícia acaba com algazarra e apreende Jeep de R$ 400 mil de influencer na Capital

Policiais do Batalhão de Choque apreenderam um veículo Jeep Gladiator, avaliado em R$ 400 mil, que pertence ao influencer Cesar Rincon, que estava promovendo um 'evento' nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, na fria noite desta quinta-feira (11).

As primeiras informações apontam que denúncias chegaram até o conhecimento da corporação, que estiveram no local e verificaram que havia alguns veículos sem placa de identificação, além do próprio Jeep modificado e irregular.

A alta suspensão presente no veículo também chamou a atenção e era necessário apresentar o CSV (Certificado de Segurança Veicular). O veículo foi apreendido e conduzido pelos militares.

Nas redes sociais, Rincón publicou um vídeo em que conversa com os policiais e até chega a desdenhar da atuação dos militares, dizendo "11 horas da noite e o cara criando lei".

O JD1 Notícias solicitou informações a respeito da ação realizada e aguarda detalhes.

