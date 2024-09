JD1TV: Policiais da PRF salvam bebê que estava morrendo engasgado em Três Lagoas

Dois policiais rodoviários federais salvaram um bebê de 1 ano e 8 meses que estava morrendo engasgado durante a manhã desta segunda-feira (16), em Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, a mãe da criança foi até a Unidade Operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal), localizada na BR-262, em um carro pedindo por socorro. Ela detalhou que a criança não estava respirando.

Os policiais então realizaram a Manobra de Heimlich para que a bebê voltasse a respirar. Já consciente, a vítima foi transportada com urgência na viatura para o hospital Auxiliadora em Três Lagoas.

Segundo os médicos, a bebê recebeu atendimento e passa bem. Ela irá realizar exames enquanto se recupera em observação.