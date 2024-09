JD1TV: População coloca fogo em homem que estuprou e matou bebê de 1 ano

Preso por estuprar e matar um bebê, de apenas 1 ano e 6 meses, morreu ao ser espancado e queimado vivo pela população da cidade de Jutaí, no interior do Amazonas (AM). O caso aconteceu durante a noite de quinta-feira (19).

Conforme as informações do site Metrópoles, o homem foi preso na quarta-feira (18), após se entregar a polícia e confessar o crime. Na ocasião, ele teria abusado de uma criança que desapareceu na terça-feira (17).

Diante da situação, tentando fazer justiça com as próprias mãos, a população invadiu a delegacia do município, com uso de rojões, coquetel molotov e garrafas de vidro. Quando conseguiram entrar, encontraram o preso prestando depoimento em uma sala.

Arrastado para a rua, ele foi espancado e queimado vivo. Em nota, a polícia informou que, apesar dos esforços, não conseguiu conter a revolta dos moradores. As forças de segurança abriram um inquérito para tentar identificar os agressores.

Vídeos gravados pela população mostram o momento chocante. Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

