JD1TV: Traficantes escondem cocaína dentro de cilindros de oxigênio e são pegos pela PF

Uma carga de cocaína foi apreendida durante a madrugada desta quarta-feira (17), em Campo Grande, pela Polícia Federal. A droga estava escondida dentro de cilindros de oxigênio.

Conforme as informações policiais, as equipes faziam uma fiscalização de rotina na região da saída para Terenos, quando abordaram um caminhão que transportava tanque de peixe e 10 cilindros de oxigênio. O motorista, mostrou nervosismo ao ser entrevistado, omitindo informações e fornecendo dados equivocados sobre o motivo de sua viagem.

Diante da situação, caminhão, carga e motorista foram conduzidos a Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, onde vistoria foi realizada com o apoio de cães do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado (PMMS). Durante a inspeção, a perfuração de um dos tanques de oxigênio revelou a presença de cocaína.

A retirada do entorpecente só pôde ser realizada com o apoio do Corpo de Bombeiros e o uso de equipamentos especializados para o corte dos cilindros. Esse trabalho ainda está em andamento. Assista a vídeos encaminhados pelas autoridades para a imprensa:

