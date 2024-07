JD1TV: Transportando passageiros, ônibus de viagem pega fogo na BR-163

Um ônibus de viagem, da empresa Cometa Del Amambay, pegou fogo durante a manhã desta quinta-feira (4), na BR-163, em Nova Alvorada do Sul.

Conforme o site Alvorada Informa, o veículo estava transportando passageiros quando as chamas começaram, por sorte ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o controle do fogo, recebendo ajuda de um caminhão pipa, para atuar no combate.

Como medida de precaução, a rodovia foi fechada nos dois sentidos, mas logo voltou a ser liberada. As causas do incêndio ainda devem ser apuradas.

Assista o combate ao fogo: