JD1TV: Trem carregado com milho descarrilha e vagões ficam destruídos em Costa Rica

Um trem descarrilhou às margens da MS-306, próximo a região do ‘Gaúcho Pobre’, em Costa Rica, durante a tarde de terça-feira (19). Por conta disso, os vagões ficaram destruídos.

Conforme as informações do site Chapadense News, o trem estava carregado com milho e fazia o trajeto de Rondonópolis (MT) ao Porto de Santos (SP). Cerca de vagões ficaram caídos perto dos trilhos, mas apensar disso, não existem relatos de feridos.

A ROMU, concessionária responsável pelo trem, ainda não teria emitido nota a respeito do ocorrido.

Veja vídeo gravado por um caminhoneiro que passava pelo local:

