JD1TV: Vídeo mostra ação de homem que matou amiga da ex-mulher em Caarapó

Câmera de segurança de uma loja de celulares capturou o momento em que Renan Dantas, invade a loja da ex-companheira Karina Colim e abre fogo contra ela e uma amiga, Aline Rodrigues, que estava no estabelecimento. O caso aconteceu na manhã deste sábado (1º), na cidade de Caarapó.

Aline foi socorrida em estado grave e foi inicialmente atendida ainda no hospital da cidade, onde foi estabilizada e posteriormente encaminhada para o Hospital da Vida, em Dourados, por conta dos ferimentos. No entanto, no decorrer do dia, ela não resistiu e faleceu.

Já Karina sobreviveu a tentativa de feminicídio. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o hospital, onde não houve a necessidade de transferência. Renan também foi socorrido, contudo, morreu assim que deu entrada na unidade hospitalar.[

Nas imagens de câmera de segurança, o atirador entra na loja e chega a proferir algumas palavras contra as vítimas - uma cliente percebe a situação e deixa o local. Karina tenta deixar o espaço de trás do balcão, mas é atingida pelos primeiros disparos efetuados pelo ex-companheiro, que após a queda da vítima, mira em Aline e efetua mais tiros.

Após o ato, ele joga gasolina por vários lugares do estabelecimento e ateia fogo. Ele se trancou no banheiro e atirou contra a própria cabeça na sequência.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, e como Aline faleceu, o que figurou como tentativa de homicídio, se transforme em homicídio consumado. Já em questão de Karina, o caso segue como tentativa de feminicídio, pois o ex-marido não aceitava o término da relação.

