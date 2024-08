JD1TV: Vídeo mostra caminhonete momentos após acidente na Gury Marques

Um vídeo gravado momentos após o acidente que matou um e feriu dois na tarde desta terça-feira (6), na Avenida Gury Marques, no bairro Vila Progresso, em Campo Grande, mostra a movimentação de populares que tentavam ajudar as vítimas.

No vídeo, um homem, que gravou o vídeo em um comércio próximo do local do acidente, o detalha que a caminhonete, modelo Volkswagen Saveiro, saiu da via principal da Gury Marques e capotou por alguns metros antes de parar no canteiro.

Ele ainda diz que um dos ocupantes acabou “voando” para fora do veículo durante o capotamento, sendo arremessado para o céu antes de cair diretamente no asfalto, sendo socorrido por dos envolvidos no acidente e por populares que testemunharam o ocorrido.

Confira o vídeo:

