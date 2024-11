JD1TV: Vídeo mostra jovem sendo esfaqueado antes de morrer em Ribas

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o rapaz, de 20 anos, foi esfaqueado várias vezes durante uma briga generalizada em uma boate localizada na cidade de Ribas do Rio Pardo, durante a madrugada de sábado (2).

Conforme as informações policiais, a vítima estava no local acompanhada de um grupo de pessoas, aproveitando o ‘role’. Porém, ele se envolveu em uma confusão com uns rapazes que estavam no estabelecimento.

No vídeo é possível ver que o autor fica com a faca nas mãos, escondendo nas costas. Em determinado momento ele segura a vítima e pelas costas começa a desferir os golpes.

O rapaz chega a tentar se desvencilhar, mas não consegue e é esfaqueado várias vezes. Depois disso, segundo o boletim de ocorrência, ele teria fugido do estabelecimento, caindo próximo a um posto de gasolina.

A vítima foi socorrida por uma testemunha que passava de moto pela região e o levou para o hospital da cidade. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Envolvido no crime morto pela PM - Ao longo da tarde de sábado, enquanto fazia diligências para encontrar o autor, a Polícia Militar acabou trocando tiros com um amigo dele.

Em informações já divulgadas pelo JD1, o rapaz pilotava a moto que ele roubou da vítima do homicídio. Ele, inclusive, estava acompanhado do suspeito de ter esfaqueado a vítima até a morte.

A dupla foi encontrada no Bairro Parque Estoril l. Houve troca de tiros dos suspeitos contra a polícia, causando confronto. O rapaz de 23 anos foi morto a tiros, já o comparsa dele conseguiu fugir. As equipes seguem em busca do suspeito de assassinato.

Assista as imagens:

