JD1TV: Vídeo mostra jovem sendo executado em conveniência de Dourados

Câmeras de segurança mostram o momento em que o jovem Júlio César Estigarribia Pereira, de 21 anos, é baleado em frente a uma conveniência, no bairro Dioclécio Artuzi, em Dourados, durante o final da tarde de domingo (22).

Conforme as imagens, a vítima estava na frente do estabelecimento quando dois homens passam de moto e efetuam o disparo sem nem parar o veículo. Um dos disparos acertou a cabeça da vítima, enquanto outro pegou na perna esquerda, na altura da coxa, chegando a atingir o celular que estava no bolso do rapaz.

Após o crime, eles fugiram do local e não foram localizados até o momento. A motivação para o crime ainda é uma incógnita para as autoridades.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a vítima e pediu apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) devido à gravidade do ferimento. Ele foi socorrido ainda com vida, mas em estado gravíssimo para o Hospital da Vida.

Na unidade hospitalar, ele chegou entubado e foi internado às pressas, porém, algumas horas após a internação, ele não resistiu e morreu.

Além da Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local realizando os trabalhos de praxe.

Assista as imagens:

