Jogador do Corinthians é preso após atropelar e matar motociclista na Argentina

O jogador do Corinthians, Rodrigo Garro, se envolveu em um acidente com uma caminhonete que resultou na morte de um ciclista em General Pico, La Pampa, na Argentina na madrugada deste sábado (4). A informação foi divulgada pelo Todo Notícias e reproduzida pela CNN Brasil.

Segundo o jornal, a vítima, de 30 anos, teve a morte confirmada no local e o caso está sendo tratado pelas autoridades como homicídio culposo. Ele foi preso preventivamente no local, mas já foi liberado.

O acidente, no dia do aniversário do jogador, ocorreu por volta das 2h45 da manhã, quando Garro trafegava na direção errada e, ao realizar uma conversão à esquerda, colidiu com a motocicleta, que foi completamente destruída pelo impacto.

Segundo o veículo, o promotor que supervisionou as tarefas de perícia e coleta de provas, Francisco Cuenca, relatou que Garro testou positivo para álcool: “Saiu um pouco [no teste], sim.”

Mesmo após ter sido socorrido por uma enfermeira que estava no local, o motociclista faleceu. Cuenca informou à imprensa que as investigações sobre as circunstâncias da colisão continuam. No momento, apenas o que se sabe é que ambos os veículos estavam frente a frente no momento do acidente.

O Corinthians, clube que o jogador defende desde janeiro de 2024, se manifestou oficialmente:

"Na madrugada deste sábado (04), o meio-campista Rodrigo Garro se envolveu em um acidente em La Pampa, na Argentina, que, infelizmente, resultou em uma vítima fatal. Garro prestou os primeiros depoimentos, foi liberado e já está em sua casa. O executivo de futebol, Fabinho Soldado, e o diretor de negócios jurídicos, Vinicius Cascone, fizeram contato com os advogados e familiares do atleta e manterão contato para mais informações.

O clube acompanha as investigações e aguardará a conclusão delas para voltar a falar sobre o caso.

O Corinthians presta solidariedade à vítima e aos seus familiares."

O jogador desativou as redes sociais.

