Jornalista esfaqueada pelo ex morre na Santa Casa

A jornalista Vanessa Ricarte, que foi esfaqueada no final da tarde desta quarta-feira (12) pelo companheiro na Rua Júlio Dittmar, no Bairro Vila Rica, em Campo Grande, não resistiu aos ferimentos e faleceu no começo da madrugada de hoje (13) na Santa Casa da Capital.

Ela chegou a ser socorrida ainda com vida, mas em estado gravíssimo, pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhada para a Santa Casa, mas acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito.

O autor do crime, Caio Cesar Nascimento, era companheiro de Vanessa, e a esfaqueou horas após ela registrar um boletim de ocorrência de injúria contra ele. Na ocasião, a vítima voltava para casa, onde pediria para ele deixar o imóvel, mas acabou sendo esfaqueada várias vezes.

O autor foi preso e encaminhado para a delegacia. A arma do crime foi apreendida.

