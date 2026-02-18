Menu
Polícia

Jovem alega ter sido agredido por policiais após ser encontrado ferido no São Conrado

Na versão da vítima, uma viatura teria parado próximo de onde ele estava, para que os agentes públicos pudessem descer e agredi-lo

18 fevereiro 2026 - 16h51Brenda Assis
A ocorrência atendida pela Polícia Militar - A ocorrência atendida pela Polícia Militar -   (Foto: Ilustrativa)

Jovem, de 24 anos, ficou ferido após ter sido agredido por ocupantes de uma viatura na madrugada desta quarta-feira (18), no bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande.

Segundo o registro policial, equipes da Força Tática da Polícia Militar foram acionadas após a vítima ser encontrada com diversos ferimentos e caída na Rua Coronel José Hélio, em frente a uma residência. No local, os policiais encontraram o homem com lesões aparentes na região do rosto e no ombro direito.

À polícia, o jovem afirmou que uma viatura, que ele não soube dizer se era da Polícia Militar ou da Guarda Civil Metropolitana, teria parado nas proximidades do homem, descido e agredido o homem com golpes no rosto antes de fugir em seguida.

Uma testemunha que presenciou a situação confirmou a versão e relatou que o veículo, do tipo SUV, parou próximo ao local e que os ocupantes passaram a agredir a vítima. Segundo ele, por medo, se afastou momentaneamente e ao retornar encontrou o homem caído no chão. O morador disse ainda que acionou os serviços de emergência para ajudá-lo.

Conforme o boletim, o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez no momento do atendimento, o que também foi relatado pela testemunha, que afirmou que ele consumia bebida alcoólica antes dos fatos.

O atendimento médico foi realizado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que encaminhou a vítima ao pronto-socorro da Santa Casa para avaliação.

Diante da situação, o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa e será investigado.

