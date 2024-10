Jovem ataca o pai ao ser aconselhada sobre o ex-marido em Ponta Porã

Uma jovem, de 27 anos, foi agredida pelo pai, de 49 anos, durante uma discussão ocorrida na noite de sábado (26), no assentamento União Fetagri, que pertence ao distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã. A vítima ainda teria sido ameaçada de morte pelo genitor.

Conforme o boletim de ocorrência, a jovem teria ido até o bar do pai para beber com o ex-marido. Depois de consumir bebidas alcoólicas, eles acertaram a conta e foram embora do local, tomando rumos separados.

Acontece que o genitor da vítima foi atrás dela para conversar sobre a relação da jovem com o ex. Durante Para as autoridades, a mulher detalhou que retrucou o pai ao ser questionada, pois é ‘ela quem cuida da vida dela’. A ação o deixou extremamente irritado, momento em que o homem partiu para cima da filha desferindo socos, tapas e outros golpes. As agressões só pararam quando os dois foram separados pela avó da menina.

A versão da jovem diverge da do seu genitor. Ele contou que foi atacado pela filha, recebendo socos. Para se defender, já bastante irritado, ele desferiu um golpe nela.

Diante da situação contraditória, os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica.

