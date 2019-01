Jovem de 19 anos é baleada em MS

Uma jovem de 19 anos foi baleada na cidade de Ladário, na tarde de domingo. A vítima contou à polícia que um homem recebeu a ordem do disparou de uma mulher de 44 anos.

Ela ainda relatou que é usuária de drogas e que recentemente havia ido até a casa da mulher comprar entorpecentes, e ficou com raiva depois de chamar várias vezes e não ser atendida, e acabou atacando uma garrafa na janela da residência.

A mulher negou as acusações, e afirmou que a vítima teria uma "rixa" com sua filha de 17 anos, por causa do suspeito de efetuar o disparo no pé esquerdo da jovem.

A vítima mesmo baleada, não queria receber atendimento médico, e depois de muita conversa, os socorristas conseguiram fazer com que a jovem fosse encaminhada para uma unidade de pronto atendimento da região, mas depois de exames, foi constatado que a bala estava alojada em seu pé, e teve que ser encaminhada para o pronto socorro de Corumbá.

O autor do disparo e nem a arma de fogo utilizada no crime foi encontrada e o caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil.

