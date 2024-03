Jovem Ã© acusado de roubo e agredido a pauladas em ChapadÃ£o do Sul

Um jovem, de 18 anos, foi acusado de cometer um roubo e acabou apanhando de dois homens, de 20 e 23 anos, durante a manhã de sexta-feira (1°), na Rua P22, Bairro Planalto, Chapadão do Sul. O crime teria acontecido na casa da namorada de um dos autores.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local, onde um rapaz estaria se escondendo, pois dois homens estavam tentando matá-lo. Quando os policiais chegaram ao local, foram informados de que a vítima teria roubado a casa da namorada de um dos autores.

Para fazer justiça com as próprias mãos, os homens desferiram golpes de faca e pauladas contra vítima. Por sorte, ele teria conseguido fugir correndo até se esconder no local.

As equipes polícias fizeram diligências pela região, mas não conseguiram identificar e localizar os autores. A vítima foi encaminhada ao hospital e, em seguida, para Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como homicídio na forma tentada.

