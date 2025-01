Jovem é agredida e esganada pelo namorado durante briga por narguilé em Três Lagoas

Uma jovem, de 19 anos, foi agredida e esganada pelo namorado, de 22 anos, durante a madrugada de quarta-feira (8) durante uma briga na casa em que moram juntos na rua Projetada F, localizada no bairro Vila Verde, em Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site da Rádio Caçula, o casal está junto há cerca de 1 ano e meio. Este é o quarto casamento da mulher, que já havia registrado duas queixas anteriores contra o atual parceiro.

Na madrugada de ontem, eles começaram a brigar novamente por conta do uso de narguilé. Durante a briga, o homem fez ameaças graves, afirmando que mataria a mulher caso fosse preso. Ele desafiou as autoridades, alegando não temer a polícia e dizendo que os policiais “são bravos apenas com a farda”.

O homem chegou a se trancar dentro do imóvel, para não ser preso. Porém, a Polícia Militar recebeu autorização da vítima para arrombar o cadeado. Apesar disso, o agressor contou fugir pulando o muro dos fundos do imóvel, levando ainda o celular da vítima.

Diante da situação, a mulher optou por representar criminalmente contra o companheiro. O caso foi então registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e segue sendo investigado.

