Jovem é agredido a capacetadas após não deixar a filha doente andar de moto com a ex

Um rapaz, de 23 anos, foi agredido com capacitadas durante o final da tarde desta terça-feira (12), no Bairro Tiradentes, em Campo Grande, após não deixar a filha pequena andar de moto com a ex-mulher.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem estava na UPA do bairro com a filha, que está com pneumonia. Depois de receber atendimento médico, a mãe da criança chegou para levar ela embora de moto.

Porém, preocupado com a saúde da menina, ele disse que não deixaria ela ir na motocicleta. A vítima chegou a dizer que pagaria um carro de aplicativo para que elas fossem embora, pois assim a menor estaria mais protegida do vento.

A atitude protetora do pai irritou a madrasta da sua ex, que desceu da moto e desferiu vários golpes com o capacete em seu braço, na tentativa de atingir sua cabeça.

Como a ex tem medidas protetivas contra a vítima, o rapaz resolveu procurar a delegacia para registrar o fato.

