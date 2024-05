Jovem é agredido com socos e chutes por antigo desafeto no Jardim Aeroporto

Jovem, de 19 anos, foi agredido com socos e chutes pelo seu antigo desafeto, de 38 anos, enquanto estava caminhando por uma das ruas do Jardim Aeroporto, em Campo Grande. O suspeito foi detido em sua residência ao tentar fugir, pois estava evadido do sistema prisional.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em que a vítima havia sido agredida em via pública e o suspeito estaria armado com uma faca. Ao chegar pelo local, os militares só encontraram a vítima pedindo por ajuda.

O rapaz relatou que o desafeto chegou em uma motocicleta e jogou o veículo contra ele, descendo da moto e passando a agredir. A faca, segundo a vítima, não chegou a ser utilizada, mas serviu para ameaçá-lo até a chegada de um suposto guarda municipal que apareceu no momento da briga.

Sobre o desafeto, o jovem disse que eles tiveram uma briga no passado, quando o suspeito tentou agredir sua namorada e ele interviu. A vítima passou o endereço de onde ele morava e os policiais se deslocaram até o local e encontraram o suspeito, que tentou fugir da abordagem, mas foi alcançado e detido.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça na delegacia de plantão.

