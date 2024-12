Jovem é agredido por trio e tenta se defender com cabo de vassoura no Jardim das Hortências

Uma confusão próximo à rua Prímula terminou com quatro pessoas sendo conduzidas para delegacia após autores agredirem e ameaçarem um jovem de 23 anos, morador do Bairro Jardim das Hortências, durante a ocorrência, na manhã deste domingo (8), até policiais militares foram ameaçados.





A Polícia Militar foi acionada com a informação de que havia uma pessoa esfaqueada em frente à uma residência no Jardim das Hortências, no entanto ao chegarem no endereço citado a vítima que estava sentada na calçada levantou exaltado com um cabo quebrado de vassoura na mão e começou a gritar para a guarnição. "Agora que vocês chegam. Vocês não fazem nada, eles vão me matar aqui. Deixa eles mãe, eu mesmo viu matar todos eles com o meu oitão".



Como todos a volta estavam com os ânimos exaltados a Polícia Militar conseguiu falar apenas com um vizinho que contou que a vítima havia sido agredido por três pessoas e que os autores haviam falado que voltariam.



Nesse momento três indivíduos se aproximaram do local, identificados como Wesley de Matos Cardoso, Weslley Izidório e Dayvison Henrique de Menezes e foram apontados pela mãe da vítima, como autores das agressões.



Quando abordados pela PM, a vítima começou a avançar na direção dos autores com um pedaço de madeira jurando eles de morte. Nesse momento uma briga generalizada começou e os militares acionaram reforços, quando um dos autores Wesley Izidorio, começou a ofender a guarnição, dizendo "vocês são uns m bando de preguiçosos. Sou parente de Policial do Choque vocês não podem me prender".



Tantos os autores de agressão, quanto a vítima que possuía uma lesão na cabeça e várias as escoriações pelas costas, braço e peito, foram conduzidos para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol) com o uso de algemas. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça e desacato.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também