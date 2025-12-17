Jovem é atingido por garrafada no pescoço durante briga com o cunhado

Jovem de 21 anos foi internado em estado grave após ser atingido por uma garrafa no pescoço durante a noite desta terça-feira (16), em Dourados.

Conforme as informações policiais, o homem estava bebendo com a esposa e o cunhado quando começaram a discutir. Durante a confusão, o suspeito aceitou o objeto na vítima.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi rapidamente acionado, socorrendo e encaminhando o homem para o Hospital da Vida, onde recebeu atendimento médico especializado.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas, para atender o caso. Apesar disso, não chegou a ser divulgado se o suspeito foi preso.

