Polícia

Jovem é atingido por garrafada no pescoço durante briga com o cunhado

Eles estavam bebendo juntos quando a confusão aconteceu

17 dezembro 2025 - 13h51Brenda Assis
Garrafa de cerveja, imagem ilustrativaGarrafa de cerveja, imagem ilustrativa  

Jovem de 21 anos foi internado em estado grave após ser atingido por uma garrafa no pescoço durante a noite desta terça-feira (16), em Dourados. 

Conforme as informações policiais, o homem estava bebendo com a esposa e o cunhado quando começaram a discutir. Durante a confusão, o suspeito aceitou o objeto na vítima. 

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi rapidamente acionado, socorrendo e encaminhando o homem para o Hospital da Vida, onde recebeu atendimento médico especializado. 

Equipes da Polícia Militar foram acionadas, para atender o caso. Apesar disso, não chegou a ser divulgado se o suspeito foi preso.

