Jovem é baleado na mão durante tentativa de homicídio em tabacaria do Aero Rancho

Um jovem de 20 anos foi baleado na mão na noite deste sábado (27), em Campo Grande, após um ataque a tiros ocorrido em uma tabacaria no bairro Aero Rancho.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a situação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Aero Rancho, onde a vítima deu entrada com ferimento provocado por disparo de arma de fogo na mão direita.

À polícia, o rapaz contou que estava em uma tabacaria localizada na Rua Álvares Machado quando dois homens, que não foram identificados, se aproximaram em uma motocicleta e efetuaram vários disparos em sua direção. Um dos tiros atingiu a mão da vítima. Após o ataque, os suspeitos fugiram.

Questionado pelos policiais, o jovem afirmou não conseguir reconhecer os autores nem a motocicleta utilizada. Ele também relatou ter tido uma desavença anterior com um conhecido em outro bairro da cidade, informação que será analisada durante as investigações.

A equipe policial esteve no local do crime para tentar levantar informações e buscar imagens de câmeras de segurança, mas foi informada de que os equipamentos não registraram a ação. Segundo relato, havia cápsulas deflagradas no local, porém os objetos teriam sido recolhidos por crianças antes da chegada da polícia, o que impediu a preservação dos vestígios.

Após atendimento inicial na UPA, a vítima foi encaminhada por meios próprios à Santa Casa para cuidados médicos especializados. Conforme a polícia, o local do crime estava totalmente descaracterizado, motivo pelo qual não foi realizada perícia.

O caso foi registrado no DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa e é investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também