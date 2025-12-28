Menu
Jovem é baleado na mão durante tentativa de homicídio em tabacaria do Aero Rancho

Ele foi socorrido e levado para UPA antes de ser transferido para Santa Casa

28 dezembro 2025 - 09h11Brenda Assis     atualizado em 28/12/2025 às 09h11

Um jovem de 20 anos foi baleado na mão na noite deste sábado (27), em Campo Grande, após um ataque a tiros ocorrido em uma tabacaria no bairro Aero Rancho.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a situação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Aero Rancho, onde a vítima deu entrada com ferimento provocado por disparo de arma de fogo na mão direita.

À polícia, o rapaz contou que estava em uma tabacaria localizada na Rua Álvares Machado quando dois homens, que não foram identificados, se aproximaram em uma motocicleta e efetuaram vários disparos em sua direção. Um dos tiros atingiu a mão da vítima. Após o ataque, os suspeitos fugiram.

Questionado pelos policiais, o jovem afirmou não conseguir reconhecer os autores nem a motocicleta utilizada. Ele também relatou ter tido uma desavença anterior com um conhecido em outro bairro da cidade, informação que será analisada durante as investigações.

A equipe policial esteve no local do crime para tentar levantar informações e buscar imagens de câmeras de segurança, mas foi informada de que os equipamentos não registraram a ação. Segundo relato, havia cápsulas deflagradas no local, porém os objetos teriam sido recolhidos por crianças antes da chegada da polícia, o que impediu a preservação dos vestígios.

Após atendimento inicial na UPA, a vítima foi encaminhada por meios próprios à Santa Casa para cuidados médicos especializados. Conforme a polícia, o local do crime estava totalmente descaracterizado, motivo pelo qual não foi realizada perícia.

O caso foi registrado no DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa e é investigado pela Polícia Civil.

