Jovem é encontrada sem vida e com seringa de remédio na mão em Corumbá

Uma mulher, de 29 anos, foi encontrada sem vida no apartamento em que morava na Rua Cuiabá, localizada na área central de Corumbá, durante a manhã de domingo (21). Ela estava sentada em uma cadeira, segurando uma seringa e nas proximidades tinha duas ampolas de remédios injetáveis.

Conforme a informações do site Diário Corumbaense, familiares notaram que a vítima não havia dado notícias, e pediram para que o namorado dela fosse até o apartamento. Além disso, ela trabalhava no Hospital da Cassems e faltou ao plantão daquele dia.

Ao chegar e encontrar a porta trancada, o namorado pediu para um amigo pular a janela. Neste momento, encontraram a vítima sentada em uma cadeira, segurando uma seringa e perto de duas ampolas de remédios injetáveis.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas ao chegar no local, apenas puderam constatar o óbito da vítima. Além do socorro, equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica também foram acionadas para ir até o apartamento, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

Do imóvel, as equipes recolheram um celular e duas ampolas de medicamentos injetáveis. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil do município.

