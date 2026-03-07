Jovem é esfaqueado em tabacaria do Noroeste

Um jovem de 19 anos ficou ferido após ser esfaqueado na madrugada deste sábado (7) no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para atendimento médico.

De acordo com o registro policial, a Polícia Militar foi acionada por volta das 5h para atender uma ocorrência de lesão corporal dolosa. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o rapaz, que apresentava cortes nas costas provocados por golpes de faca.

Segundo relato da vítima aos policiais, o ataque aconteceu em uma conveniência, localizada na Rua Vaz de Caminha. Após ser ferido, o jovem caminhou até as proximidades da casa de uma prima, na esquina das ruas Era Atômica e Nazaré, onde recebeu atendimento.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros. Conforme os militares, os ferimentos foram classificados como lesões leves e sem risco de morte. Diante da situação, ele foi encaminhado para a Santa Casa.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o jovem afirmou que dois homens participaram do ataque. Um deles estava em uma motocicleta CG 160 preta e o outro em uma CG 150 vermelha. A vítima disse conhecer os suspeitos apenas de vista, mas não soube informar os nomes.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa.

