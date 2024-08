Jovem é esfaqueado por desconhecido durante briga em conveniência do Coophatrabalho

Um jovem, de 19 anos, foi esfaqueado nas costas por um desconhecido durante uma briga em uma conveniência do Bairro Coophatrabalho, em Campo Grande. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (31).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Milita foi acionada para ir até a Santa Casa, onde uma vítima de lesão corpora por arma branca havia dado entrada. No local, o jovem relatou que estava no estabelecimento, quando se desentendeu com um desconhecido.

A discussão verbal virou uma luta, porém, o autor saiu do local e retornou momentos depois já armado com a faca. Ele entregou a arma para seu pai, partindo para cima da vítima para tentar atingi-lo. Apesar de tentar fugir, o rapaz foi golpeado nas costas.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

