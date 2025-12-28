Jovem é espancado ao ser acusado de furtar moto no Lageado

Um jovem de 22 anos foi sequestrado e espancado na noite de sábado (27), na região do Parque do Lageado, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de agressão na Avenida Evelina Figueiredo Selingardi, onde a vítima foi encontrada em um ponto de ônibus, com diversas lesões pelo corpo e fortes dores.

Os policiais constataram que o jovem apresentava inchaço intenso no rosto, principalmente nos olhos, bochechas e testa, além de ferimentos com sangramento, escoriações pelo corpo e uma lesão atrás da orelha esquerda. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima à Santa Casa para atendimento médico.

À polícia, o jovem relatou que vinha sendo ameaçado após o furto de uma motocicleta, crime do qual ele diz ter sido acusado injustamente. Segundo o relato, o proprietário do veículo passou a cobrá-lo insistentemente, exigindo informações sobre o paradeiro da moto.

Na noite do crime, ao chegar em casa, o jovem afirmou que foi abordado por quatro homens, que desceram de um carro, o obrigaram a entrar no veículo e o levaram até uma área escura nas proximidades do lixão, no Parque do Lageado. No local, ele foi violentamente agredido para que revelasse onde estaria a motocicleta roubada.

Após as agressões, os suspeitos fugiram e a vítima conseguiu caminhar até um ponto de ônibus, onde pediu ajuda. O jovem informou não conhecer os autores, nem soube fornecer detalhes sobre o veículo utilizado no sequestro.

O caso foi registrado no DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. A Polícia Civil investiga a autoria e as circunstâncias do crime.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também