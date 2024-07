Jovem é proibida de plantar maconha em vaso e bate na mãe em Chapadão do Sul

Uma mulher, de 46 anos, foi agredida pela filha, de 27 anos, durante a tarde de domingo (28), na Rua Francisco Inácio Rodrigues, localizada na região central de Costa Rica.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso. Ao chegar no imóvel, a vítima detalhou que a filha é usuária de drogas e já havia pedido para a menina não plantar maconha em seus vasos de planta.

Porém, o pedido deixou a jovem irritada e ocasionou as agressões. A mulher foi agredida com golpes no rosto, puxões de cabelo e foi jogada ao chão. A briga só parou quando o marido e o outro filho da vítima interferiram.

Depois disso, ela fugiu do local, não sendo encontrada pelas autoridades policiais. O preocupante, ainda segundo o registro policial, antes de sair do imóvel a autora disse que voltaria para ‘terminar o serviço’.

Cansada, a mulher manifestou o desejo de representar contra a filha. O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa, ameaça e violência doméstica, na Delegacia de Polícia Civil da cidade.

