Jovem é sequestrada em 'biqueira' após 3 dias usando cocaína no Jardim Carioca

Uma mulher, de 26 anos, foi mantida presa em uma ‘boca de fumo’ durante a noite de sexta-feira (8). O imóvel, que funciona como ponto de venda de entorpecentes, está localizado no Bairro Jardim Carioca, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para verificar o caso de uma mulher que teria sido ‘sequestrada’, por quatro homens armados. Ao chegar no local, as equipes viram dois suspeitos correndo para dentro do imóvel e encontraram mais dois no interior.

Ao entrar em um dos cômodos, para verificação, encontraram a vitima sendo imobilizada por um golpe de ‘mata-leão’. Durante a abordagem, os policiais encontraram seis porções de cocaína e maconha com um dos envolvidos.

Para os militares, a jovem contou que estava na casa há três dias, usando drogas. Ontem, ao falar que iria embora, foi impedida por um dos homens, que estava como responsável da boca. Ele falou pra a vítima que ela teria que esperar a dona da ‘biqueira’ chegar, antes de colocá-la em um quarto.

Porém, como a mulher estava com o celular, conseguiu avisar sua mãe e acionar a Polícia Militar. Diante dos fatos, o caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como tráfico de drogas, sequestro e cárcere privado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também