Jovem é vítima de importunação sexual em hotel do bairro Amambai

Um homem, de 38 anos, foi vítima de importunação sexual durante a madrugada deste domingo (30), em um hotel localizado no Bairro Amambai, em Campo Grande. Ele é funcionário de uma companhia área e tem o costume de ficar hospedado no local.

Conforme o boletim de ocorrência a Polícia Militar foi acionada para atender um crime de natureza sexual. Ao chegar, a vítima contou que o aparelho de televisão do quarto em que estava hospedado apresentou problemas técnicos.

Por conta disso, foi necessário chamar um funcionário do hotel para fazer o reparo, sendo este o autor, de 34 anos. Depois de fazer o reparo, já na hora de sair do cômodo, o homem tocou no órgão genital da vítima.

Muito nervoso, ele ligou para um colega de serviço, que o orientou e ajudou a procurar as autoridades policiais. Quando questionado pelos militares sobre os fatos, o autor afirmou ter realmente tocado na vítima, entendendo ter tido um ‘consentimento velado’.

O autor pressupôs isso pelo fato de ter conversado com a vítima durante o reparo, vendo os ‘sinais errados’. Diante dos fatos, as partes foram levadas para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como importunação sexual.

