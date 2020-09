Jovem golpeia e mata namorado com faca de serra no Morro do Mandela

Em uma briga de casal na tarde de quarta-feira (17), Elias Rodrigues da Silva, 22 anos, acabou morto após levar uma facada da namorada de 20 anos no Morro do Mandela.

De acordo com o registro de ocorrência, na tarde de ontem, a Polícia Militar foi acionada para atender uma briga onde o homem já se encontrava ferido por golpe de faca. No local, a guarnição encontrou Elias no chão com ferimentos na altura do ombro que possivelmente atingiu artéria subclávia esquerda, devido a quantidade de sangue que a vítima perdeu.

A viatura do Corpo de Bombeiros chegou logo em seguida para prestar apoio aos socorristas, porém Elias não resistiu.

Na delegacia a jovem declarou que o casal teve uma discussão e entrou em vias de fato, onde Elias teria a jogado no chão e ao conseguir fugir dele, ela pegou uma faca de serra para se defender e desferiu-lhe um único golpe, atingindo Elias fatalmente.

Ainda segundo informações policiais, a jovem alega que sofria agressões rotineiras de Elias, o que foi confirmado por uma vizinha que deu depoimento como testemunha.

A autora foi conduzida sem lesões corporais aparentes e cooperou com o trabalho da Policia Militar e foi levada até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também