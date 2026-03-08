Jovem leva quatro tiros apÃ³s ataque de dupla em moto em CorumbÃ¡

Um jovem de 23 anos foi baleado na madrugada de sábado (7) enquanto estava em um bar no bairro Popular Velha, em Corumbá. A vítima foi atingida por vários disparos efetuados por dois homens que passaram pelo local em uma motocicleta.

De acordo com informações publicadas pelo Diário Corumbaense, a Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma ocorrência de lesão corporal em um bar localizado na rua Duque de Caxias, esquina com a rua Sete de Setembro.

No local, os policiais conversaram com o proprietário do estabelecimento, que relatou que o rapaz havia sido atingido por disparos de arma de fogo efetuados por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta.

Após o ataque, amigos da vítima prestaram socorro e a levaram até o Pronto-Socorro Municipal. A equipe policial também se deslocou até a unidade hospitalar, onde o médico plantonista informou que o jovem deu entrada com quatro ferimentos provocados por tiros, sendo um na região do pescoço, um nos ombros e dois nas costas.

Ainda no hospital, os policiais conversaram com a namorada do rapaz. Ela relatou que o casal mora em Campo Grande e estava em Corumbá para visitar familiares.

Segundo a mulher, durante a noite os dois saíram para se divertir e passaram por alguns estabelecimentos da cidade. Ao chegarem ao bar na rua Duque de Caxias, uma motocicleta preta com dois ocupantes passou ao lado do veículo em que estavam e os suspeitos efetuaram vários disparos contra o jovem. Ela também afirmou que o casal estava acompanhado de amigos no momento do ataque.

A vítima permaneceu internada sob cuidados médicos. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pelas autoridades competentes.

