Menu
Menu Busca domingo, 08 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
PolÃ­cia

Jovem leva quatro tiros apÃ³s ataque de dupla em moto em CorumbÃ¡

O rapaz de 23 anos estava com amigos em um bar quando foi surpreendido pelos disparos

08 marÃ§o 2026 - 11h49Sarah Chaves

Um jovem de 23 anos foi baleado na madrugada de sábado (7) enquanto estava em um bar no bairro Popular Velha, em Corumbá. A vítima foi atingida por vários disparos efetuados por dois homens que passaram pelo local em uma motocicleta.

De acordo com informações publicadas pelo Diário Corumbaense, a Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma ocorrência de lesão corporal em um bar localizado na rua Duque de Caxias, esquina com a rua Sete de Setembro.

No local, os policiais conversaram com o proprietário do estabelecimento, que relatou que o rapaz havia sido atingido por disparos de arma de fogo efetuados por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta.

Após o ataque, amigos da vítima prestaram socorro e a levaram até o Pronto-Socorro Municipal. A equipe policial também se deslocou até a unidade hospitalar, onde o médico plantonista informou que o jovem deu entrada com quatro ferimentos provocados por tiros, sendo um na região do pescoço, um nos ombros e dois nas costas.

Ainda no hospital, os policiais conversaram com a namorada do rapaz. Ela relatou que o casal mora em Campo Grande e estava em Corumbá para visitar familiares.

Segundo a mulher, durante a noite os dois saíram para se divertir e passaram por alguns estabelecimentos da cidade. Ao chegarem ao bar na rua Duque de Caxias, uma motocicleta preta com dois ocupantes passou ao lado do veículo em que estavam e os suspeitos efetuaram vários disparos contra o jovem. Ela também afirmou que o casal estava acompanhado de amigos no momento do ataque.

A vítima permaneceu internada sob cuidados médicos. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pelas autoridades competentes.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

A vítima morreu no meio da rua
PolÃ­cia
Homem Ã© morto a pauladas na Via Piratininga
Batida entre carro e carreta deixa três mortos e dois feridos na BR-262, em Corumbá
PolÃ­cia
Batida entre carro e carreta deixa trÃªs mortos e dois feridos na BR-262, em CorumbÃ¡
Sede da Depca, em Campo Grande
PolÃ­cia
Homem Ã© preso suspeito de estuprar crianÃ§a de 11 anos no Centro Oeste
Delegacia de Polícia Civil de Naviraí
PolÃ­cia
Idoso tenta estuprar enteada de 7 anos e acaba preso em NaviraÃ­
Foto: Divulgação
PolÃ­cia
Armado e com mÃ¡scara de 'Jason', homem tenta sequestrar crianÃ§as em CorumbÃ¡
Ciclista morre após colisão com carro na MS-141
PolÃ­cia
Ciclista morre apÃ³s colisÃ£o com carro na MS-141
Após agredir esposa, homem atira contra ela e foge em Dourados
PolÃ­cia
ApÃ³s agredir esposa, homem atira contra ela e foge em Dourados
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Casal denuncia ameaÃ§as apÃ³s briga com vizinho no DanÃºbio Azul
Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros
PolÃ­cia
Jovem morre apÃ³s perder controle de moto e bater em Ã¡rvore em Dourados
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
PolÃ­cia
BebÃª de quatro meses Ã© internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim InÃ¡polis

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
PolÃ­cia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar Ã¡gua com cocaÃ­na em Campo Grande
Imagens enviadas por amigos
PolÃ­cia
Amigos contestam versÃ£o sobre morte de jovem no Paulo Coelho Machado
O caso aconteceu na tarde de hoje
PolÃ­cia
AGORA: Mulher Ã© morta a facadas no Nova Lima
A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
PolÃ­cia
CrianÃ§a que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande