Menu
Menu Busca domingo, 08 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Jovem morre após perder controle de moto e bater em árvore em Dourados

Ele foi socorrido e levado ao Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos

08 março 2026 - 10h14Sarah Chaves
Foto: Divulgação/Corpo de BombeirosFoto: Divulgação/Corpo de Bombeiros  

Um acidente de trânsito registrado na madrugada deste domingo (8) terminou com a morte de um motociclista de 27 anos em Dourados. A vítima foi identificada como José Leonir Souza Silva, morador do bairro Estrela Verá.

Segundo as informações iniciais, o jovem conduzia uma motocicleta Biz pelo prolongamento da Avenida Marcelino Pires quando, por motivos que ainda serão apurados, acabou perdendo o controle da direção e bateu com força contra uma árvore às margens da via.

José Leonir chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital da Vida (HV), mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada por volta das 3h20.

As circunstâncias do acidente ainda devem ser apuradas pelas autoridades.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Casal denuncia ameaças após briga com vizinho no Danúbio Azul
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
Polícia
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
Foto: Redes sociais
Polícia
Homem mata esposa asfixiada e confessa o crime em Anastácio
O local ficou completamente destruído
Polícia
Homem é preso após atear fogo em casa durante briga com a esposa em Nova Andradina
O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia de Bela Vista
Polícia
Jovem fica com bala alojada na boca após ser atingido por disparo em Bela Vista
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Mulher é morta a facadas no Nova Lima
A vítima foi socorrida e encaminhada para Corumbá
Polícia
Morador do Pantanal é socorrido de barco após ser picado por escorpião
 O velório e sepultamento ocorrem na tarde deste sábado
Polícia
Jovem de 23 anos morre em colisão entre moto e carro na MS-338
Ilustrativa
Polícia
Mulher é socorrida em estado grave ao ser espancada com martelada na cabeça em Dourados
VÍDEO: Mulher é presa em SP com munições de fuzil presas ao corpo em ônibus que saiu de Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Mulher é presa em SP com munições de fuzil presas ao corpo em ônibus que saiu de Campo Grande

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
Polícia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar água com cocaína em Campo Grande
Imagens enviadas por amigos
Polícia
Amigos contestam versão sobre morte de jovem no Paulo Coelho Machado
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Mulher é morta a facadas no Nova Lima
A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
Polícia
Criança que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande