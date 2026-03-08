Jovem morre após perder controle de moto e bater em árvore em Dourados

Um acidente de trânsito registrado na madrugada deste domingo (8) terminou com a morte de um motociclista de 27 anos em Dourados. A vítima foi identificada como José Leonir Souza Silva, morador do bairro Estrela Verá.

Segundo as informações iniciais, o jovem conduzia uma motocicleta Biz pelo prolongamento da Avenida Marcelino Pires quando, por motivos que ainda serão apurados, acabou perdendo o controle da direção e bateu com força contra uma árvore às margens da via.

José Leonir chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital da Vida (HV), mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada por volta das 3h20.

As circunstâncias do acidente ainda devem ser apuradas pelas autoridades.

