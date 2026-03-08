Jovem morre após perder controle de moto e bater em árvore em Dourados

Um acidente de trânsito registrado na madrugada deste domingo (8) terminou com a morte de um motociclista de 27 anos em Dourados. A vítima foi identificada como José Leonir Souza Silva, morador do bairro Estrela Verá.
Segundo as informações iniciais, o jovem conduzia uma motocicleta Biz pelo prolongamento da Avenida Marcelino Pires quando, por motivos que ainda serão apurados, acabou perdendo o controle da direção e bateu com força contra uma árvore às margens da via.
José Leonir chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital da Vida (HV), mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada por volta das 3h20.
As circunstâncias do acidente ainda devem ser apuradas pelas autoridades.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Casal denuncia ameaças após briga com vizinho no Danúbio Azul
Polícia
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
Polícia
Homem mata esposa asfixiada e confessa o crime em Anastácio
Polícia
Homem é preso após atear fogo em casa durante briga com a esposa em Nova Andradina
Polícia
Jovem fica com bala alojada na boca após ser atingido por disparo em Bela Vista
Polícia
AGORA: Mulher é morta a facadas no Nova Lima
Polícia
Morador do Pantanal é socorrido de barco após ser picado por escorpião
Polícia
Jovem de 23 anos morre em colisão entre moto e carro na MS-338
Polícia
Mulher é socorrida em estado grave ao ser espancada com martelada na cabeça em Dourados
Polícia