Jovem morre eletrocutado ao tentar apagar fogo em poste de luz

O jovem Ronei da Silva Lopes, de 28 anos, morreu ao ser eletrocutado durante a tarde de domingo (5) ao tentar apagar um incêndio. O caso aconteceu no assentamento Sul Bonito, em Itaquiraí.

Conforme as informações policiais, o transformador do poste de energia da região explodiu, começando a soltar faíscas que causaram um incêndio na região. Por estar em casa, o rapaz tentou apagar as chamas, quando acabou sendo eletrocutado ao ficar debaixo do poste.

Ronei faleceu ainda no local. Para a Polícia Civil, testemunhas afirmaram que esse poste sempre tem problemas. Durante perícia inicial, as autoridades encontraram uma queimadura profunda na perna do rapaz.

O caso está sendo investigado pelas autoridades da cidade.

