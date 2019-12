Jovem morre em acidente causado pelo próprio colega

Everton Mateus Souza Cortez, 26 anos, morreu em um acidente envolvendo duas carretas na tarde de sexta-feira (20) na BR-158, em Aparecida do Taboado. Outros dois homens ficaram feridos.

De acordo com o boletim de ocorrência, Antonio Francisco Cotsa, 63 que estava dirigindo um caminhão contou que seguia pela rodovia no sentido Paranaíba a Aparecida do Taboado, quando o veículo foi atingido na traseira por uma carreta conduzida por Fabio Fumioteru Shimoda, 58 anos.

Devido ao impacto da batida, Everton que era um dos passageiros da carreta morreu na hora. O motorista e um segundo passageiro, de 27 anos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves. O condutor do outro veículo não ficou ferido.

O motorista da carreta que causou o acidente, contou versões diferentes à polícia. A princípio, ele contou que havia dormido ao volante. Depois, contou que a Mercedes estava parada no acostamento e houve a colisão. Por último, o condutor revelou que a carreta havia apresentado falha mecânica.

O motorista foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado.

