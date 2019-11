Jovem morre fuzilado e mulher é ferida por estilhaços

Saiba Mais Polícia Homem é fuzilado na frente de casa

O jovem João Vitor Barrios Hirakawauchi, 19 anos, morreu fuzilado na noite de domingo (17), na avenida Brasil em frente ao restaurante Casarão de Ponta, em Ponta Porã.

João Vitor já teria sido preso na última semana durante uma operação das policias Civil e Militar, juntamente com outras três pessoas, sendo uma delas a mãe dele Rosália Lopes.

A vítima estava dirigindo pela avenida, ao lado da Linha Internacional, quando três homens em um carro se aproximaram dele e dispararam mais de 50 tiros de fuzil.

Segundo a polícia, uma pessoa que passava pela calçada nos fundos da pista do aeroporto e uma jovem identificada como Cláudia Daniela Froes Silva, 25 anos ficaram feridas e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional de Ponta Porã.

De acordo com o boletim de ocorrência, não se sabe se Cláudia estava com João Vitor no momento do crime ou se apenas se encontrava próxima ao local e teria sido afetada pelos disparos.

Claúdia foi transferida em uma viatura do SAMU para o Hospital da Vida em Dourados, com ferimentos de estilhaço nas pernas e nos braços, e existe a possibilidade, dependo da gravidade do caso dela ser trazida para a Santa Casa de Campo Grande.

Envolvimento com o crime

Na última quarta-feira João Vitor, a mãe dele Rosália Lopes, Marcos Vargas de Moraes de 35 anos e Ângela Daiane Ramires de 25 anos foram presos em uma operação das policias civil e militar acusados de envolvimento em assaltos e roubos na região de fronteira.

Com eles foram apreendidas três pistolas 9 milímetros, munições e um fuzil calibre 556, dois carregadores e 51 munições de fuzil. A operação aconteceu em duas residências sendo uma localizada no bairro da Granja e outra no Jardim Marambaia.

Os policiais apreenderam também algumas anotações, celulares e notebooks pertencentes aos quatro presos. Eles foram levados para o 2º Distrito Policial de Ponta Porã onde foram acusados de posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

