Jovem passa mal e morre no meio da rua no Santa Emília

Jovem, de 25 anos, que não teve a identificação revelada, morreu ainda na madrugada desta segunda-feira (23), após sofrer uma parada cardiorrespiratória na rua Beapina, no Jardim Santa Emília, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de óbito no meio da via pública e quando chegou no local, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estava no atendimento.

Foi repassada para os militares, conforme testemunhas, que a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e populares tentaram reanimá-lo até a chegada do Samu, porém, não tiveram êxito.

O Samu constatou o óbito por volta das 4h42. O local foi isolado e a Polícia Científica acionada para realizar os trabalhos de praxe. Não foi detalhado possíveis causas da morte do jovem.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

