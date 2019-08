Jovem que atirou na cabeça de estudante é preso

Sarah Chaves, com informações do Diário Corumbaense

Odenir Gomes Mendes, 19 anos, foi preso pela Polícia Militar na quinta-feira (8), pelo assassinato do estudante Carlos Daniel Maldonado, 19 anos, que morreu dentro da sala de aula na Escola Municipal Luiz Albuquerque de Melo, no distrito de Albuquerque em Corumbá.

De acordo com informações policiais, as buscas ao suspeito tiveram início logo após o homicídio ocorrido dentro da sala de aula da instituição de ensino. Testemunhas afirmaram que viram “Neguinho” nas proximidades da escola e assim conseguiu chegar ao endereço em que ele morava com a família.

Eles descobriram que o suspeito trabalhava como piloteiro de barco e foram ao porto que fica no distrito. Ao ser abordado, ele negou o crime, mas depois de controvérsias em suas respostas, ele acabou confessando ter matado o estudante e apenas relatou que tinha 'problemas pessoais' com a vítima

Odenir Gomes foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. O acusado disse que a vítima estava tendo um caso com sua ex-namorada e que teria sido ameaçado por Carlos. Odenir contou que na noite do crime foi até sua casa, pegou a espingarda, foi para a parte de trás da escola e subiu no muro. Daquele ponto, ele atirou na cabeça da vítima, que assistia à aula. Depois, ele fugiu pelo mato e saiu em outra via de acesso. Foi quando encontrou um indivíduo, subiu na moto dele e ambos foram tomar cerveja.

Relembre o caso

O estudante Carlos Daniel Maldonado Pires, 19 anos, morreu dentro da Escola Municipal Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, com um tiro na cabeça na quarta-feira (7), no distrito de Albuquerque, em Corumbá.

A Polícia Militar de Corumbá foi chamada e constatou que a vítima foi atingida por um tiro no lado direito da cabeça. Há informações de que o único tiro foi dado de fora da unidade de ensino, perfurou uma janela e atingiu o estudante.

Deixe seu Comentário

Leia Também