Jovem que matou homem a tijoladas e golpes de barra de ferro é preso em MS

Um rapaz, de 20 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso por suspeita de ser o assassino de Renilson Vilhalva Rodrigues, de 39 anos. Ele teria usado um tijolo e uma barra de ferro para matar a vítima durante a noite de quarta-feira (6), na rua Bartolomeu, localizada no bairro Cristo Rei, em Anastácio.

Conforme as informações policiais, agora divulgadas pelo site O Pantaneiro, apontam que o crime teria sido motivado por conta de uma dívida da vítima relacionada ao tráfico de drogas.

Após o assassinato, o autor fugiu se escondendo em uma casa no bairro Jardim Independência, mas acabou sendo encontrado pelas autoridades, que o identificaram durante os trabalhos iniciais. A barra de ferro, utilizada no crime, foi encontrada e apreendida junto com o homem.

A polícia agora investiga se outras pessoas participaram do homicídio.

Assassinato – Testemunhas contaram que antes de ser agredido com uma barra de ferro, Ronilson foi alvo de tijoladas. Um morador da região chegou a filmar a agressão, mostrando a vítima caída ao solo enquanto uma mulher grita em desespero pedindo que o agressor pare, mas ele continua o ataque, mesmo com a vítima inconsciente.

