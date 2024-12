Jovem sai para confraternizar e volta com rosto desfigurado após ser espancado em Sidrolândia

Um jovem de 21 anos foi vítima de agressão e ficou com o rosto desfigurado na madrugada deste sábado (28), em Sidrolândia - a 68 km de Campo Grande.

O jovem participava de uma confraternização no Bairro São Bento quando foi agredido. Ele foi socorrido por familiares e levado inicialmente ao hospital local.

Mas devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde precisou ser intubado. A vítima sofreu intenso sangramento e teve o rosto severamente desfigurado.

A Polícia Militar foi acionada e ouviu a mãe do jovem no hospital. Segundo ela, o filho havia saído na noite de sexta-feira (27) para beber com amigos em um bar e retornou por volta da 1h da madrugada, conduzindo uma motocicleta e afirmando ter sido espancado por pessoas desconhecidas.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e está sob investigação para identificar os responsáveis pelas agressões.

