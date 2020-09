Jovem sai para cortar cabelo e seu cadáver é encontrado em decomposição

Sarah Chaves, com informações do CM7

Um jovem identificado como Luiz Adriano Magalhães, de 24 anos, foi encontrado morto na segunda-feira (21), em um terreno baldio próximo a um motel no município de Parintins, no interior do Amazonas.

O cadáver, que apresentava marcas de tiro e estava em estado avançado de decomposição, com a parte de cima já consumida por animais da região, foi encontrado por um morador que passava pelo local.

A família revelou que a vítima estava desaparecida desde a última quinta-feira (17), quando saiu para cortar o cabelo e não retornou mais para casa.

A principal suspeita da motivação do crime é acerto de contas, ocasionado por Luiz ter trocado de facção criminosa recentemente, de acordo com familiares.

O homicídio deve ser investigado pela Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também