Jovem vê viatura da GCM e 'joga droga longe' no centro de Campo Grande

Jovem, de 18 anos, foi encaminhado para a delegacia após ser visto jogando drogas longe ao visualizar a aproximação de uma equipe da Guarda Civil Metropolitana, no centro de Campo Grande, durante a noite desta quarta-feira (18).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe notou o nervosismo do suspeito e procedeu com a abordagem.

Logo foi encontrado uma porção de maconha. Além disso, ele estava com R$ 110 e um celular. Os itens foram apreendidos e apresentados na delegacia.

Ele foi apresentado na delegacia, prestou esclarecimentos e foi liberado.

O caso foi registrado como portar drogas para consumo pessoal.

