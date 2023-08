Jovens ficam feridos após carro capotar em estrada vicinal de Corumbá

O capotamento de um Fiat Palio deixou dois jovens, de 19 e 20 anos, feridos durante a manhã de domingo (30) na estrada vicinal entre os assentamentos Taquaral e Paiolzinho, área rural de Corumbá.

O Corpo de Bombeiros do município informou que as vítimas já estavam fora do veículo. Um dos rapazes estava reclamando de dores na região do pescoço, perna direita e foi imobilizado, ele ficou deitado às margens da estrada esperando atendimento.

Os dois foram encaminhados para o Pronto-Socorro Municipal. Apesar das informações de socorro às vítimas, a dinâmica do acidente não foi passada pelas equipes do Corpo de Bombeiros.



